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Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum" dedi.

01.10.2019 18:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da yaptığı açıklamada "Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır" dedi.

Macron'un Elysee Sarayı'nda terör örgütü YPG/PKK'lıları ağırladığını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır. Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır." dedi

MACRON'A HOROZ GÖNDERMESİ

Çavuşoğlu, Macron'un ifade özgürlüğüyle ilgili sözleriyle ilgili de "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron
Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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