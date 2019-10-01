Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da yaptığı açıklamada "Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır" dedi.

Macron'un Elysee Sarayı'nda terör örgütü YPG/PKK'lıları ağırladığını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır. Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır." dedi

MACRON'A HOROZ GÖNDERMESİ

Çavuşoğlu, Macron'un ifade özgürlüğüyle ilgili sözleriyle ilgili de "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum." ifadelerini kullandı.