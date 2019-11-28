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Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler" sözlerine yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Macron terör devleti kurmak istiyordu. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. Ne dediğini bilmiyor" dedi.

28.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi. Macron'un terör devleti kurmak istediğini ancak Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekat ile hayal kırıklığına uğradığını belirten Çavuşoğlu, "Macron ne dediğini bilmiyor. Macron'un sözlerinin bir karşılığı yok. O terörün hamisi" dedi.

Çavuşoğlu, "Merkel'in dediği gibi bir NATO ülkesi. Macron müttefiklerinin yanında durmalı" dedi.

"LİDER OLMAK İÇİN ÇABALIYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye aleyhine NATO çerçevesinde yaptığı açıklamaya karşı, "Avrupa'da bir boşluk var lider ben olayım diye çabalıyor liderlik doğaldır. Bu liderlik vasfı ile olur ve doğal hareketlerle ve politikalarla olur. Yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz" dedi.

"TÜRKİYE BİR NATO MÜTTEFİKİDİR"

Bakan Çavuşoğlu, "Ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris'te maalesef, kendi Dışişleri Bakanına özellikle DEAŞ'e karşı koalisyon toplantısında, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gerekli şeyleri söyledik. Neticede biz burada terör örgüne karşı mücadele ediyoruz. Terör örgütünün hamisi zaten, benim müttefikim terör örgütü diyorsa ona da verecek cevabımız var. Macron unutmasın Türkiye bir NATO müttefikidir. Müttefiklerin yanında da böyle açıklamalarla herkesi rahatsız etti. NATO üyeleri dahil Dışişleri Bakanları toplantısında Macron'un yaptığı bu açıklama eleştirildi. Merkel'inde açıklamasını gördünüz . Macron, bu tür yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz, Avrupa'da bir boşluk var lideri ben olayım diye çabalıyor, liderlik doğaldır. Liderlik vasfı ile olur ve doğal hareketlerle ve politikalarla olur. Yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz" diye konuştu.

MERKEL TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYMUŞTU

Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Parlamento'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılmasına son noktayı koymuştu.

Merkel, "Türkiye bir NATO üyesi olarak dışlandı. Bölgemizde olaylar alevlendiğinde ABD artık otomatik olarak sorumluluk almıyor. Jeostratejik öneme sahip Türkiye, partnerleriyle olan farklılıklarına rağmen NATO üyesi olarak kalmalı" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, terör örgütü YPG konusunda NATO ülkelerinin ikiyüzlü tutumuna tepki göstermişti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek maksadıyla başlattığı operasyondan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Macron, "Türkiye bir taraftan Suriye'de oldu bittiye getirip harekat düzenleyip diğer taraftan NATO'dan dayanışma bekleyemez" açıklamasında bulunmuştu.

MacronMacron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Güncel


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