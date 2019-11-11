Haberler » Güncel » Çavuşoğlu'ndan Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı - Haber

Çavuşoğlu'ndan Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

11.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:58Çavuşoğlu'ndan Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajda, "Eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli bilim adamı Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Soysal, 1929 yılında Zonguldak'ta doğdu, Galatasaray Lisesinin ardından Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde uzun yıllar Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yapan Soysal, Akdeniz Toplumsal Araştırma Konseyi Başkanlığı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Uluslararası Af Örgütünün Yürütme Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, toplumlar arası görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafına anayasa danışmanlığı yaptı.
Dönemin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca 1971'de gözaltına alınıp tutuklanan Soysal, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Sosyaldemokrat Halkçı Partiden Ankara Milletvekili seçilen Soysal, 1994'te dört ay boyunca Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Mümtaz Soysal, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:27 Balıkesir'de 86 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
18:26 Bursa'da 'tefecilik' davası duruşmasında mahkeme başkanını kızdıran ifade
18:25 Kaçak kazı operasyonunda tarihi hamam bulundu
18:24 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi
18:24 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:28:27