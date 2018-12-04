Çavuşoğlu'ndan NATO'da Diplomasi Trafiği

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye
'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, toplantının ilk gününde Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, İzlanda
Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, İspanya
Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İtalya
Dışişleri Bakanı Enzo
Moavero Milanesi ve Romanya
Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile ayrı ayrı görüştü.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çavuşoğlu, "Gürcistan
ve Ukrayna
", "Transatlantik Güvenliği" oturumları ve çalışma akşam yemeğine katıldı.
Toplantılar basına kapalı yapıldı.
04 Aralık 2018 Salı 21:09