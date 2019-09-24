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Çavuşoğlu'ndan rum mevkidaşına 'federasyon' cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de çalışmalarını sürdürdüğü sırada karşılaştığı Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis'in 'federasyonda anlaşma' önerisine, "Rum lider Anastasiadis geçen yıl bir 'federasyon', bir 'konfederasyon' dedi.

24.09.2019 09:21Çavuşoğlu'ndan rum mevkidaşına 'federasyon' cevabı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de çalışmalarını sürdürdüğü sırada karşılaştığı Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis'in 'federasyonda anlaşma' önerisine, "Rum lider Anastasiadis geçen yıl bir 'federasyon', bir 'konfederasyon' dedi. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım" diye cevap verdi.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rum mevkidaşı Hristodulidis arasında 'Kıbrıs'ta federasyon' diyaloğu yaşandı. Rum Dışişleri Bakanı, BM koridorlarında karşılaştığı Çavuşoğlu'na elini uzatarak, "Neden hemen Federasyon konusunda anlaşmıyoruz" diye sordu. Çavuşoğlu, 'müzakere etmek için müzakere edilmeyeceğini' daha önce de söylediğini belirterek, Rum Bakan'a "Senin liderin bunu reddetti, önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım, neyi müzakere edeceğiz, iki devlet mi, başka birşey mi?" deyip elini çekti.
Rum Bakan Hristodulides ise "Neyi müzakere edeceğimiz belli, sadece bir çözüm var, iki toplumlu iki kesimli federasyon. İki devlet veya konfederasyonu unutun" deyince, Bakan Çavuşoğlu, "Son sefer (Crans Montana'da) senin önünde senin liderin konfederasyonu ortaya attı. Rum lider Anastasiadis geçen yıl bir 'federasyon', bir 'konfederasyon' dedi. Önce neyi müzakere edeceğimizi açıkça tartışmamız lazım. Biz yıllardır çözüm için uğraşan taraf olduk, hem Annan planında hem Crans Montana'da" diye konuştu.



Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya

Kaynak: DHA

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