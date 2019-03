Çavuşoğlu'ndan Rusya ile İlgili Vize Açıklaması

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rus vatandaşlarının pasaportsuz şekilde ülkemize gelmesinin önünü açmak için toplantılarına başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Attalos Heykeli önünde düzenlenen kahvaltılı programda Kalekapı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 yıldır bu bölgede toplantılar yaptıklarını hatırlatarak, esnafların sorunlarını birlikte çözdüklerini ve iyi bir dayanışmalarının olduğunu söyledi.Türk turizmi için birlikte çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Tanıtım çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oluşturduğu strateji çerçevesinde yurt dışında müşavirliklerimiz ve büyükelçiliklerimiz birlikte yoğun çalışıyorlar. Ayrı ayrı ofisler faaliyet gösterme yerine, bizim büyükelçilik içinde birlikte çalışmayı sağlamaya çalışıyoruz. Turizmin çeşitlendirilmesi için de çalışıyoruz. Turizm müşavirliğimiz her yerde yok, sayısını bakanımız artırıyor. Şu anda dünyada 242 temsilciliğimiz var ve beşinci sıradayız. Arkadaşlarıma bir ay önce bir talimat gönderdim. Sağlık, spor ve alternatif turizm için o ülkelerden kimleri getirebiliriz, sayıyı nasıl artırabiliriz. 70 milyon turist, 70 milyar gelir hayal değil. Sadece sağlık turizminden 2023'e kadar 50 milyar gelir elde edebiliriz. Tüm misyonlarımızdan rapor geldi. Seçimlerden sonra bunu Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacağız" diye konuştu."Hindistan ve Çin'e kolaylık"Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile vize konusunda da çalışmalar yaptıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Vizeleri kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Irak, Libya gibi bazı ülkelere güvenlik gerekçesiyle vize uyguluyoruz. Ama o ülkelere özellikle şirketler gönderdik ki bazı büyük TÜRSAB dahil kuruluşlara C1 denilen turist vizesi verme yetkisi verdik. Vize uygulamasından dolayı Antalya ve Türkiye'ye gelen turist sayısı azalmasın. Elektronik vize uygulamasını başlattık. Bazı ülkeler için ön koşulları kaldırmaya başladık, mesela Çin. Hindistan'a yönelik özel çalışmamız var. Hindistan'da 14 bölgede vize ofisleri açtık, Türkiye'ye gelmek isteyenlere kolayca vize verelim. Çinliler ve Hintliler çok para harcıyorlar" ifadelerine yer verdi."Rusların Türkiye'ye pasaportsuz gelmesi"Çavuşoğlu, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelere pasaportsuz seyahati başlattıklarını anımsatarak, "2 sene içinde pasaportsuz seyahate geçtiğimiz Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 700 binden 1 milyon 400 bine çıktı. Uçak düşme hadisesinden önce Rusya ile pasaportsuz sadece kimlikle seyahat etme görüşmelerine başlamıştık. Ama şimdi maalesef bir vize uygulaması oldu. Yavaş yavaş vizeleri kaldırıyoruz. Tır şoförlerine, iş adamlarına ve resmi pasaport sahiplerine vizeyi kaldırdılar. Amacımız vizelerin tamamının kalkmasıdır. Rus vatandaşların pasaportsuz şekilde ülkemize gelmesinin önünü açmak için toplantılarına başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz" dedi."Sağlık turizminde kalma süresinin uzatılması"Türkiye'ye kış aylarında sağlık ve diğer amaçla gelen turistlerin daha uzun kalması yönünde isteklerinin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bunun süresini uzatmamız lazım. Yerinde bir istek ve talep. Kış aylarında soğuk ülkelerden gelen turistler 90 gün daha uzun kalmak istiyor. Bazı ülkelerde 30 gündü hemen onu 90 güne çıkardık. Seçimden sonra milletvekillerimize rica edeceğiz, yasayla beraber 90 günlük kalma süresini uzatacağız, esnek yapacağız. İki bakanlık bunu ülkeye göre belirler o zaman o işte turist başına elde edilen geliri de artırırız" ifadelerine yer verdi.Değişken ve geçiş sürecinin yaşandığı bir dünyada yaşadıkların dile getiren Çavuşoğlu, sınamaların üstesinden gelebilmek için Türkiye'nin daha güçlü olması gerektiğini belirtti."Antalya siyasetinde parti ayrımı yapmadık"İttifakların demokrasinin gereği olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Yeni sistemle beraber yüzde 10 seçim barajı diye bir dert kalmadı. Yerel seçimlerde de ittifak var. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı, vatanını, milletini seven insanlar olarak ülkemizin önündeki tüm tehdit ve engelleri kaldırarak hedeflerine ulaşması için bu ittifakı kurduk. Karşı tarafta bir ittifak var. O siyasi partilere oy vermiş vatandaşlarımıza saygımız var. 17 yıldır Antalya'da siyasetinde parti ayrımı yapmadık. CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a da saygı ve hürmeti samimi şekilde kendisine gösterdik" dedi."İzah edin"Bugün HDP'nin PKK'nın talimatı ve izni olmadan bir adım dahi atamadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Antalya'da Doğu ve Güneydoğu'dan gelip yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimiz var. Onlarla sorunumuz olmadığı gibi Antalya ekonomisine yaptıkları katkının farkındayız. Biz onları PKK'dan ayırt ediyoruz. Kürt kökenli kardeşlerimize sözümüz olmadığı gibi, onlar da bizim kardeşimiz, Antalya'nın bir parçalarıdır. Ama bugün Antalya'da CHP listelerine HDP'nin kontenjanından girenlerin hepsini istisnasız PKK belirlemişti. Listelere giren kişilerin 'Öcalan'a özgürlük' demesi tesadüf değildir. Bizim itirazımız buna. Neden bu terör örgütüyle ve uzantısıyla ittifak kurma zorunda kaldınız, bunu izah edin" diye konuştu."70 milyon turist zor değil"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Türkiye'ye giriş yapan her üç turistten birinin Antalya'dan giriş yaptığını kaydetti.Antalya'nın kendisinden beklentilerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Ersoy, "Türkiye'de turizmin hak ettiği yerlerin üstüne çıkması için gerekli adımları atılmasını sağlamak hedefim. 70 milyon turist, 70 milyar dolar hedefimizde Antalya'nın rolü çok büyük. 70 milyon turist çok zor bir rakam değil. Zor olan 70 milyar dolar gelir hedefi. Şehir olarak el ele vermemiz lazım. Konaklama dışı gezen turist hedefliyoruz. Nisan ayında en çok ihtiyacınız olan Türk Hava Yolları'nın, business klaslı, tarifeli seferleri Antalya'ya çok yolcu veren ülkelerden seferler başlıyor. İlk etapta 50 seferden başlıyor. 2023'e kadar haftalık 5 sefer hedefimiz var. Bu seferler kışın da devam edecek" dedi."Şehirde cazibe noktaları artırılmalı"Turizmin 12 aya yayılması gerektiğinin altını bir kez daha çizen Bakan Ersoy, "Şehir merkezine konsantreyiz. Şehri kültür ve sanat başkenti yapabilirsek turistler sadece deniz kum ve güneş için gelmeyecektir. Şehrin cazibe noktalarını artırmamız lazım. Bakanlık olarak önümüzden aydan itibaren gastronomi belgelerini yeniden vermeye başlayacağız. Belediyeler ile bakanlık arasında koordineli çalışmalar olmalıdır. Türel'in raylı sistemin otel bölgelerine yaklaştırılması projesi dikkati çekti. Hanutçuluk ile gelmeyen kendi isteyerek gelen turisti göreceksiniz. Tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımı çok önemli. Turizm geliştirme fonunu haziran ayına yasallaştırarak hayata sokacağız. Sektörden toplanan bir gelirle, sektörle ilgili tanıtımı bu fon sağlayacak. Eskiden bakan bürokrat değişince strateji değişiyordu. Şimdi biz devlet olarak çekiliyoruz. Kalıcı sürdürülebilir politikalarla turizm yapmaya başlayacağız. Bakanın değişmesi bir şey ifade etmeyecek" dedi."Birilerinin iki dudağına bağımlı olmayacak"Bu fondan en çok Antalya'nın yararlanacağını vurgulayan Çavuşoğlu da, "Dünyanın en büyük festivallerini bu fonla yapabileceğiz. Şehir merkezinde büyük organizasyonlar yapabileceğiz. Şehirde her zaman bir aktivite olacak. Turizmi birilerinin iki dudağına bağımlı olmaktan çıkaracağız. Ağırlıklı bireysel turistin geldiği, bu iş bittiği zaman 30-40 ülkeden turist gelecek. Bir ülke ile tartışma çıktı, bir ülkenin ekonomisi bozuldu, bunlar Türkiye'ye yansımayacak" değerlendirmesini yaptı."Antalya'nın kazanması için mücadele ediyoruz"Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise doğduğundan beri arastada olduğunu hatırlatarak, Antalya'nın güzelliklerine güzellik katmanın görevleri olduğunu kaydetti.Hizmet etmenin zor olduğunu ve çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Türel, "Bu dönemde 359 projeden bahsediyoruz. 70 bin kişiye yeni iş sahası açılacak. Antalya'nın kazanması için mücadele ediyoruz. Ben Antalya ittifakının adayıyım. Bu güzel şehri siyasetin kısır çekişmelerine hiçbir şekilde kurban edemeyiz" diye konuştu."Esnaf dostu"Gökçen Özdoğan Enç de son 5 gün kaldığını, Muratpaşa için çok şey söylediklerini belirterek, esnaf dostu belediye başkanı olmak istediklerini söyledi.Bu noktada destek beklediklerini aktaran Özdoğan, birlikte olmaları halinde çözemeyecekleri sorunun olmadığını kaydetti. - ANTALYA