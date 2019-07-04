Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: Trump kendi yönetiminden çıkan farklı sesleri azaltmaya çalışıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen S-400 ve yaptırımlara ilişkin açıklamalarla ilgili olarak, "Yaptırım ve tehdit dilini bir kenara bırakarak diplomasiyle tüm meseleleri çözmek istiyoruz." dedi.G-20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen görüşmelere ve basın toplantısında verilen olumlu mesajlara dikkat çeken Çavuşoğlu, Washington'dan gelen son açıklamaların ABD kurumlarından ve yönetim içerisinden çıkan farklı sesleri azaltmayı amaçladığını ileri sürdü. ABD Kongresinin "farklı bir konu" olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Trump'ın açıklamasının Kongreyi de etkilediğini görüyoruz." dedi.