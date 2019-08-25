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Çavuşoğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

25.08.2019 15:08 Çavuşoğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Bakan Çavuşoğlu, Pençe-3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabbimden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız." mesajını paylaştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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