Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonla ilgili Donald Trump'ın "Türkiye'nin harekâtı sonrasında Türkler ve Kürtler arasında arabuluculuk yapmak ABD'nin üç seçeneğinden biri" teklifine yanıt verdi. Deutsche Welle'ye röportaj veren Çavuşoğlu, "Biz teröristlerle arabuluculuk yapmayız, müzakere yapmayız. Yapılacak tek şey bu teröristlerin silahı bırakmasıdır. Biz geçmişte Türkiye'de siyasi çözümü denedik ve ne olduğunu gördük. Onlar silahı bırakmadığı gibi o esnekliği çok ciddi bir şekilde suistimal ederek; işte şehirlerde neler yaptılar, onları gördük." şeklinde konuştu.

"YAPTIRIMDAN KORKSAK OPERASYON YAPMAZDIK"

ABD'nin yaptırım tehdidiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Her şeyden önce yaptırımlarla bir yere varılamayacağını daha önceden de gördük. ABD daha önce de İçişleri ve aynı şekilde Adalet Bakanımızı yaptırıma tabi tuttu. Biz de onlara karşılık verdik. Yani herhangi bir olumsuz bir adım olduğu zaman bunun karşılığını Türkiye'ye yönelik, bunun karşılığını mütekabiliyet gereği tam bir şekilde uygularız ve veririz. Burada bir sıkıntı yok. Yoksa yaptırımlardan korkacak olsak biz burda bu harekatı başlatmazdık. Bu bizim için hayati derecede ulusal güvenlik meselesi." ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERLE MÜZAKERE YAPMAYIZ"

Çavuşoğlu, Trump'ın "Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk başlatabiliriz" sözleriyle ilgili "Biz teröristlerle arabuluculuk yapmayız, müzakere yapmayız. Yapılacak tek şey bu teröristlerin silahı bırakmasıdır. Biz geçmişte Türkiye'de siyasi çözümü denedik ve ne olduğunu gördük. Onlar silahı bırakmadığı gibi o esnekliği çok ciddi bir şekilde suistimal ederek; işte şehirlerde neler yaptılar, onları gördük. Daha sonra daha sonra onları temizledik oradan. Dolayısıyla karşımızda bir terör örgütü var. Bizim derdimiz Kürtlerle değil ki, herkes Kürtler Kürtler diyor bunlara, Kürtlere ne kadar zulüm ettiğini, Türkiye'deki üç yüz bin Suriyeli Kürt'e, Almanya'da yaşayan YPG'nin sürgüne gönderdiği Kürtlere sorsunlar." dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, operasyon sonrası yaptığı açıklamalarda ilk kez Türkiye'nin ekonomisini yok etmek dışında başka bir ifade kullanmıştı. Donald Trump, "Türkiye'nin harekâtı sonrasında Türkler ve Kürtler arasında arabuluculuk yapmak ABD'nin üç seçeneğinden biri" demişti.