Çavuşoğlu'ndan Türkiye Ermenileri Patrikvekili Ateşyan'a Taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Türkiye
Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan
'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan
ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'a taziye dileklerini iletti.
Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Mutafyan'ın tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Mesrob Mutafyan, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA