Çavuşoğlu'ndan Vize Açıklaması (2)

Kaynak: DHA

'MURATPAŞA HİÇ GELİŞMEDİ' Antalya 'da AK Parti 'nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç 'in 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına katıldı. Güzeloba Kapalı Pazarı'nda vatandaşlarla buluşan Çavuşoğlu, 31 Mart akşamı güneşin Muratpaşa'da farklı doğacağını belirterek, ilçede yeni bir sayfa açılacağını kaydetti. Muratpaşa'nın Enç ile gelişeceğini ve kalkınacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Enç, projelerinde çocukları ve kadınları ihmal etmemiş. Muratpaşa'ya kadın eli değecek. Muratpaşa'da 15 yılda hiç gelişme olmadı. Kepez aldı başını gidiyor. Muratpaşa Antalya'nın en geri kalmış ilçesi oldu. Birileri sizlerin oyunu çantada keklik görüyor. Milletin oyuna ipotek mi koydun? Bu millet kendisine hizmetkar olana oy verir. Tek parti dönemi bitti. Bu millet sana oy vermek zorunda değil" dedi.EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZSeçimlerin Türkiye 'nin istikrarı ve güçlü şekilde yoluna devam edebilmesi için çok önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nı, Türkiye'ye yönelik tehditleri gördükleri için kurduklarını vurguladı. Mevlüt Çavuşoğlu , "Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan 'ın dünya lideri olduğunu bütün dünya biliyor. Türkiye'yi kıskananlar bile bu hakkı teslim ediyor. Bu seçimler ittifakımızın yoluna devam etmesi için çok kritiktir. O yüzden liderlerimiz 'beka' diyor. Kudüs davasına bizden daha fazla sahip çıkan ülke yok. Bazı Arap ülkeleri ABD karşısına dik duramadıkları için Ürdün ve Filistin 'e diyor ki, 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diyor. Bunlar mı ümmeti koruyacak" dedi.MİLLET İTTİFAKI'NA ELEŞTİRİ Avrupa 'da Türk ve İslam düşmanlığının birleştiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye büyüdükçe ayağına prangalar vurmaya çalışanlar, kıskananlar var. Ne yaparlarsa yapsın boş. Bizi yolumuzdan kimse çeviremez. İnandığımız yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Balkanlar'da Türklerle yeniden kucaklaştık, artık onları yalnız bırakamayız. Somalili Bakan, tek umutlarının Türkiye olduğunu söylüyor. CHP , Avrupa'da aşırı sağ ve aşırı sol partiler gibi sürekli marjinalleşiyor. O yüzden CHP iktidara gelemiyor. Bu ülkenin yüzde 80'in sana oy vermiyorsa sende problem var. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi 'nin içinde 325 HDP 'li aday var. Hepsini PKK belirledi. İYİ Parti'nin 29 HDP'li adayı var, bunları kim yerleştirdi? Bunlar sahte milliyetçi bile değil. Saadet Partisi, 'Ben dindar partiyim' diyor. Madem dindar geçiniyorsun, bölücü Marksist, ateist kişileri listene nasıl aldın? Dindar geçinen parti, 82 PKK'lıyı listesinde nasıl gösterirsin? PKK ile neden ittifak yaptığınızı izah etmek zorundasınız" diye konuştu.GÖKCEN ENÇ DE KONUŞTU Gökcen Özdoğan Enç ise toplantının yapıldığı yerin ışıklarını Muratpaşa Belediyesi'ne zorla açtırdıklarını belirterek, ilçede iktidara geldiklerinde her yere ışık olacaklarını söyledi. 31 Mart'ta kendileriyle Muratpaşa'nın yepyeni bir belediye anlayışıyla buluşacağını dile getiren Enç, "Birileri gibi makam odalarında siyaset yapmayacağız. CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün kurduğu parti değil artık. CHP seçmenine kapımız her zaman açık. Biz memleket sevdası için bir aradayız. 55 mahalleli Muratpaşa'da hizmeti eşitleyeceğiz" dedi.