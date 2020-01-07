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Çavuşoğlu'ndan yangınlardan etkilenen Avustralya'ya destek mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yıl eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlardan etkilenen Avustralya'nın Dışişleri Bakanı Marise Payne'ye, "Bu korkunç afetle mücadelede ihtiyacınız olan her türlü desteği...

07.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:34 Çavuşoğlu'ndan yangınlardan etkilenen Avustralya'ya destek mesajı Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yıl eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlardan etkilenen 'nın Dışişleri Bakanı Marise Payne'ye, "Bu korkunç afetle mücadelede ihtiyacınız olan her türlü desteği vermeye hazırız." mesajı gönderdi.
Bakan Çavuşoğlu, Avustralyalı mevkidaşı Payne'yi de etiketleyerek Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Payne, güzel ülkenizde kontrol altına alınamayan yangınlar beni ve halkımızı derinden üzüyor. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Bu korkunç afetle mücadelede ihtiyacınız olan her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Avustralya'nın farklı noktalarında etkili olan ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, onlarca kişiden ise alınamadığı bildirilmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya, Güncel

Kaynak: AA

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