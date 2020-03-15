Çavuşoğlu'ndan Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde çağrı Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere geçen yıl 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısının yıl dönümünde, "15 Mart İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olsun!" çağrısında bulundu.
15.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere geçen yıl 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısının yıl dönümünde, "15 Mart İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olsun!" çağrısında bulundu.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere geçen yıl düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Christchurch katliamının yıl dönümünde, bu barbar terör saldırısında kaybettiğimiz Zekeriya Tuyan ve Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına dur demeliyiz. 15 Mart İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olsun!"
Christchurch'teki terör saldırısında biri Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, ikisi Türk 50 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından yakalanan aşırı sağcı 29 yaşındaki Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, haziranda terör, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılanacak.
Auckland kentindeki en üst düzey güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan teröristin, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere geçen yıl düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Christchurch katliamının yıl dönümünde, bu barbar terör saldırısında kaybettiğimiz Zekeriya Tuyan ve Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına dur demeliyiz. 15 Mart İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olsun!"
Christchurch'teki terör saldırısında biri Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, ikisi Türk 50 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından yakalanan aşırı sağcı 29 yaşındaki Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, haziranda terör, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılanacak.
Auckland kentindeki en üst düzey güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan teröristin, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Güncel
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Güncel
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor