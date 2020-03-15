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Çavuşoğlu'ndan Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde çağrı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere geçen yıl 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısının yıl dönümünde, "15 Mart İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olsun!" çağrısında bulundu.

15.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:26
Çavuşoğlu'ndan Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde çağrı Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere geçen yıl 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısının yıl dönümünde, "15 Mart İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olsun!" çağrısında bulundu.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere geçen yıl düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Christchurch katliamının yıl dönümünde, bu barbar terör saldırısında kaybettiğimiz Zekeriya Tuyan ve Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına dur demeliyiz. 15 Mart İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olsun!"
Christchurch'teki terör saldırısında biri Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, ikisi Türk 50 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından yakalanan aşırı sağcı 29 yaşındaki Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, haziranda terör, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılanacak.
Auckland kentindeki en üst düzey güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan teröristin, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda, Güncel

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