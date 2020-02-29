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Çavuşoğlu'ndan Yunan polisinin düzensiz göçmenlere müdahalesine tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan polisinin Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yaptığı sert müdahaleye ilişkin, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın.

29.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:16Çavuşoğlu'ndan Yunan polisinin düzensiz göçmenlere müdahalesine tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan polisinin 'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yaptığı sert müdahaleye ilişkin, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Twitter'dan düzensiz göçmenlerle ilgili yaptığı paylaşıma cevaben şunları kaydetti:
"Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim, ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var."

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Masum, Güncel

Kaynak: AA

29.02.2020 18:39:30