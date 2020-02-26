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Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili, "Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip, bir haham veya başka bir din adamı bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır?

26.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:00Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da tutuklanan müftü ile ilgili, "Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip, bir haham veya başka bir din adamı bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır? Böyle bir uygulama dünyanın en kötü rejimlerinde bile görülmemiştir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin tutuklanması ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında, "AB üyesi bir ülkede seçilmiş bir müftü cenaze namazını kıldırdığı için hapis cezası alıyor! Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip, bir haham veya başka bir din adamı bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır? Böyle bir uygulama dünyanın en kötü rejimlerinde bile görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

Haber:  Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,



Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Haham, Güncel

Kaynak: DHA

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