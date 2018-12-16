Çavuşoğlu Nobel Ödüllü Murad'ı Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, 2018 yılında ?Nobel Barış Ödülünü kazanan Nadia ?Murad'ı kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, 18. Doha
Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar
'da 2018 yılında ?Nobel Barış Ödüllü Nadia ?Murad ile bir araya geldi.
Kabule ilişkin sosyal medya hesabı Twitter
'dan da paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "2018 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Ezidi aktivist Nadia Murad
ile Ezidilerin durumunu ele aldık. PKK/PYD/YPG, Ezidiler, Süryaniler ve Kürtler dahil Irak
ve Suriye
'de herkese zulmetmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu çerçevesindeki temas ve programları tamamlamasının ardından Katar'dan ayrıldı.
Katar,Mevlüt Çavuşoğlu,Nadia Murad
16 Aralık 2018 Pazar 19:03