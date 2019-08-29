Haberler» Güncel» Haber

Çavuşoğlu, norveç'te türk vatandaşlarıyla buluştu

Çavuşoğlu, Norveç'te Türk vatandaşlarıyla buluştuNorveç, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da Türk vatandaşlarıyla buluştu.

29.08.2019 20:53
Çavuşoğlu, Norveç'te Türk vatandaşlarıyla buluştu
Norveç, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da Türk vatandaşlarıyla buluştu.
Buluşmada konuşma yapan Çavuşoğlu, 'Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Büyükelçimize de bu toplantıyı düzenlediği için tüm çalışma arkadaşları ile beraber çok teşekkür ediyorum. Estonya'dan, buraya Oslo'ya dışişleri bakanının daveti üzerine, yarın resmi görüşmelerimizi yapmak için intikal ettik. Esasen 2 yıldır bu ziyareti, hatta belki daha fazla bir süredir bu ziyareti gerçekleştirmek için planlamalar yaptık. Ama değişik vesilelerle, sebeplerle iptal oldu veya erteledik. Bugüne nasipmiş. Hem de anlamlı bir günde, Zafer Bayramı'mızı yarın kutlayacağız' dedi.
Çavuşoğlu, norveç'te türk vatandaşlarıyla buluştu

Norveç, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:40   Ankara büyükşehir belediyesi'nden büyük ilgi gören 30 ağustos videosu
22:40   "Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzu ediyoruz"
22:40   Vatandaşlar hastanelik oldu, AFAD alarma geçti
22:39   İşten çıkartılan İBB çalışanlarının Saraçhane'deki eylemleri sürüyor
22:39   Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa'da yılın ilk altı ayında 90 bin kızamık vakası görüldü
22:38   Mutluluğu huzurevinde buldular
22:38   Gaziantep'te hükümlüler çevre temizliği yaptı