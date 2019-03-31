Çavuşoğlu'nun Sandığından AK Parti Çıktı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun oy kullandığı, memleketi Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki sandıktan AK Parti önde çıktı.
Çavuşoğlu'nun oy kullandığı Türkler Mahallesi'ndeki Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu 2406 numaralı sandıkta AK Parti 146 oy aldı. Aynı sandıkta CHP'ye 123, Saadet Partisi'ne 3, Demokrat Parti'ye 1, bağımsız aday Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya'ya 1 oy çıktı. Toplam 290 oy kullanılan sandıktaki 16 oy geçersiz sayıldı. - Antalya
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Kaynak: DHA