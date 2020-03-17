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Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin bazı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

17.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:16
Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin bazı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile yaptığı telefon görüşmelerinde yeni tip koronavirüs salgınını ele aldı.
Çavuşoğlu gün içinde Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Gürcistan, Güncel

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