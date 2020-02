Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde de bu sefer bizim heyetimiz Moskova 'ya gidecek" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tiran'da Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı Vekili Gent Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk2ta yaşanan deprem, FETÖ'nün Arnavutluk içerisindeki yapılanması ve İdlib'de yaşanalar ile ilgili bazı konular ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, 26 Kasım'da Arnavutluk'ta yaşanan depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Türkiye ve Arnavutluk'un kardeş ülkeler olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu depremin ardından yardımların hızlıca ulaştırıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 500 konutun inşaatına bu ay sonunda başlatılacağını ifade etti. Yardımların 500 konutla sınırlı kalmayacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıda da Dışişleri Bakanlığı yardımcım Türkiye'yi temsil edecek ve orada yardımlarımızı tüm Avrupa ve dünya önünde bir kere daha vurgulayacak" dedi.Gazetecilerin İdlib'de yaşananlar ile ilgili sorduğu sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, NATO toplantısında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye'ye Suriye konusunda destek verdiğini belirterek, bu destek için teşekkür etti. Suriye'de yaklaşık 10 yıldır kriz olduğunu, 4 milyon olan toplam mülteci sayısının 3.6 milyonunun Türkiye'de misafir edildiğini belirten Çavuşoğlu," Şu an İdlib'de rejimin saldırganlığı yüzünden çok sayıda sivil ölüyor. BM teşkilatları her gün bu rakamları açıklıyor. 1 milyondan fazla insan evini terk etti. ve Aralıktan bu yana 700 bin insan evini terk etti ki bunların yarısı çocuk. Kış şartları ve zor şartlar altında yaşıyorlar" dedi. Almanya'nın Türkiye'ye verdiği milyon euro'luk destek için de teşekkür ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Şimdi oradaki yerinden edilmiş insanlara briketten yapılan küçük evlerle birlikte kamplar kuruyoruz. Ama bunların daha fazla ihtiyacı var, uluslararası toplumun daha duyarlı olması lazım" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu bölgedeki ateşkesin kalıcı olması için çok çaba sarf ettiklerine vurgu yaparken, Münbiç Mutabakatı'nı hatırlatarak, "Son zamanlarda bunda çok başarılı olamadık maalesef. Özellikle rejimin garantörleri, rejimi durdurma konusunda o somut adımı atmadılar. ve bizim de biliyorsunuz askerlerimiz şehit oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'in istikrarı ve Münbiç anlaşmasına uyulması konusunda gelecekte atılacak adımları açıkladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, İdlib konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, "Elbette şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, hiçbir zaman bırakmayız, bunun hesabını sorduk sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde de bu sefer bizim heyetimiz Moskova'ya gidecek. Rus heyetleri 2 defa Ankara'ya gelerek toplantıları gMerçekleştirdik. Rusya ile birlikte çalışmaya devam ederek ateşkesin kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bu süreçte herhangi bir netice çıkmasa da bizim kararlılığımız ortadadır" dedi. Çavuşoğlu, Rusya ile imzalanan Soçi Anlaşması'nın aksaklıklara rağmen ortada olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte artık her şeyin kalıcı olması gerekiyor. Çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı."Arnavutluk'un FETÖ'cüler için güvenli liman olmasını arzu etmeyiz"FETÖ'nün Arnavutluk'taki mevcudiyeti ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "FETÖ bazı ülkeler tarafından özellikle de bazı ülkelerin istihbaratı tarafından tamamen kontrol edilen, kullanılan bir terör örgütüdür. Bize darbe girişiminde bulunan FETÖ örgütünün de kardeş ülke Arnavutluk'ta yer almasını istemeyiz. Bu bizim için de Arnavutluk için de önemli" sözlerini kullandı. Gazetecilerin FETÖ ile ilgili sorusunu da cevaplayan Çavuşoğlu, ellerinde tam sayı olmadığını belirterek yüzlerce FETÖ üyesinin Arnavutluk'tan iadesini istediklerini ifade etti. İki ülke arasında son zamanlarda olumlu adımlar atıldığının altını çizen Çavuşoğlu, "Bu adımların devamını bekliyoruz. ve Arnavutluk'un FETÖ'cüler için güvenli liman olmasını arzu etmeyiz. Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş ve Türkiye'den kaçmış insanların Arnavutluk ve diğer ülkelere de sığınmaya çalıştığını görüyoruz. ve burada onların mevcudiyeti özellikle Arnavutluk'un geleceği güvenliği bakımından da bir risktir" dedi.Arnavutluk içinde olan bazı yapılanmalardan dolayı bu çalışmaların kolay olmayacağını bildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, gelecek için bu adımların atılması gerektiğini ve bu konudaki beklentilerini Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj'a anlatacaklarını belirtti. - TİRAN