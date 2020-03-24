Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı.
24.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Şah Mahmud Kureyşi, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel