Çavuşoğlu: Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelere dair "Pazartesi günü Türk heyeti Rusya 'ya gidecek" dedi.

56'ncı Güvenlik Konferansı'na katılmak için Münih'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Heiko Mass ile verimli bir toplantı geçirdiklerini belirterek, "Heiko'nun da vurguladığı gibi öncelikle Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi sürece geçilmesi için bundan sonra nasıl birlikte çalışacağız bunu değerlendirdik. Mevcut, şu anda yaşanan sıkıntıları, sorunları da aynı şekilde gündeme getirdik. Esasen Berlin Konferansı'ndan sonra bu sürecin takip edilmesi konusunda birlikte adım atacağız ve kalıcı bir ateşkesten sonra Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür bunun içinde birlikte çalışacağız" dedi.

"HAFTER GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA HALEN ASKERİ ÇÖZÜME İNANIYOR Kİ BU MÜMKÜN OLMAZ"

Kendisine göre en büyük riskin Moskova'da anlaşmayı imzalamayan ve Münih'teki zirvenin sonuç bildirgesini de desteklemeyen Hafter'in ihlalleri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu "Hafter gördüğümüz kadarıyla halen askeri çözüme inanıyor ki bu mümkün olmaz. O nedenledir ki sürekli ihlal ediyor ve sivillere yönelik de saldırılarını arttırmaya başladı. Hafter'in mutlaka durdurulması gerekiyor. 5+5 askeri komitenin dışında siyasi ve ekonomik komisyonların da verimli bir şekilde çalışmaya başlaması gerekiyor ki taraflar arasında güven arttırıcı adımlar olsun. Biz bu sürece Türkiye olarak her zaman olduğu gibi ateşkesin sağlanmasında önemli rol oynadık, bundan sonraki süreçte de desteğimiz devam edecektir" şeklinde konuştu.

"PAZARTESİ GÜNÜ BİZİM HEYETİMİZ MOSKOVA'YA GİDECEK"

İdlib'i de değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "İdlib'de rejim yine aynı Hafter gibi siyasi çözüm yerine askeri çözüme inanıyor. Dolayısıyla son zamanlarda saldırganlığını arttırdı. Askeri bir çözümün olmayacağını hepimiz biliyoruz ve bu saldırıları durdurmak için Türkiye olarak çaba sarf ediyoruz. Rusya ile yine aynı şekilde birlikte çaba sarf ediyoruz ve Pazartesi günü bizim heyetimiz Moskova'ya gidecek. Daha önce Rus heyeti Ankara'daydı 2 defa ve görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bugün öğleden sonra Sayın Lavrov'la (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov) bir araya geleceğiz. Burada Rusya'nın rolü çok önemli, çünkü Rusya'nın rejim üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz ve rejimin de garantörü. Dolayısıyla burada ateşkesi tesis etmek için çaba sarf etmemiz lazım."

"İNGİLTERE VE ABD'NİN VERDİĞİ DESTEĞİ AB'DEN DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

"İngiltere ve ABD'nin verdiği desteği başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Birliği'nden (AB) de daha görünür bir şekilde görmek istiyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Eğer biz bunu durduramazsak büyük bir insani trajedi olacak. 2 milyona yakın insan sınırlarımıza gelebilir. Şu anda sınırıma yaklaşan insanlar için de Almanya'nın desteği ile briketten evler yapıyoruz. Bunlar geçici çözümler" şeklinde konuştu.

Asıl önemli unsurun ateşkesin sağlanması olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Biz istiyoruz ki, Rusya ile birlikte yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde, diplomasi yoluyla bunu başaralım ama eğer bu mümkün olmazsa, gerekli tedbirleri de alacağımızı zaten Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) açıkladı. Çünkü rejim, sadece masum insanları hedef almıyor. Bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil."

"MİT'İN ALMANYA'DA İSTİHBARAT TOPLADIĞI İDDİALARI, KOMPLO TEORİSİ VE GERÇEK DIŞI"

Bakan Çavuşoğlu, 'MİT'in, Almanya'da özellikle PKK ve FETÖ konularında istihbarat topladığı' iddialarına ilişkin yöneltilen soruya karşılık, Türk istihbaratının, Alman istihbaratı gibi meşru olduğunu ve Türkiye'de Alman istihbaratının akredite unsurları olduğu gibi Almanya'da da Türk istihbaratı unsurları bulunduğunu belirterek, iki ülkenin içişleri bakanlıkları ve istihbaratları arasında iyi iş birliği bulunduğunu vurguladı.

"Fakat sizin söylediğiniz tamamen komplo teorisi ve gerçek dışıdır. Almanya'da PKK'yı destekleyen ve PKK lehine faaliyetler gösterenler var" diyen Çavuşoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Aynı şekilde, Türkiye'de darbeyi yapanların sorumluları, en önde gelenleri Almanya'da yaşıyor. Sadece Amerika'da yaşamıyor. Esasen bu insanlara yönelik gizli bir istihbarat toplamaya gerek yok. Almanya'da faaliyetlerini çok açık bir şekilde kamuoyunun önünde sürdürüyorlar. Diğer taraftan, özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra saldırıya uğrayanlar, bizim vatandaşlarımız. Neden sadece FETÖ ve PKK'lıların haklarını savunmaya kalkışıyorsunuz? Daha iki gün önce 4 tane camiye bomba saldırısı ihbarı yapıldı ve camilere yönelik yüzlerce saldırılar oldu. PKK'lılara destek vermeyen ve karşı duran Almanya'daki vatandaşlarımıza yönelik yüzlerce saldırı oldu. Siz ise sadece PKK ve terör örgütlerine yönelik saldırıları gündeme getiriyorsunuz ama vatandaşlarımıza yönelik bu saldırıları, İslamofobik ve teröristlerin yaptığı bu saldırıları görmezden geliyorsunuz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Maas'ın konuşması

-Çavuşoğlu'nun açıklamaları

-Çavuşoğlu'na yöneltilen soru

-Çavuşoğlu'nun cevabı

-Bakanların ayrılmaları