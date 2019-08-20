Haberler» Güncel» Haber

Çavuşoğlu "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz.

20.08.2019 14:20 Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Esasen İdlib Suriye'nin geleceği bakımından kritik bir konu, rejim ve muhalefet arasında devam eden Astana süreci ve her an açıklayabileceğimiz anayasa komisyonu gibi güven arttırıcı adımlar önemli bir konu burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejimin garantörü kim Rusya ve İran, İdlib için atabileceğimiz adımları, konuları konuşurken bu tip saldırıların felakete yol açabileceğini ifade ediyoruz. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor."
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:56   200 yıllık değirmen, turizm öğrencilerinin uygulama restoranı olacak
15:56   Çocukları organik bal yesin diye başladı, şimdi marka olmak istiyor
15:56   Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek -...
15:55   ÜÇGE 2020'ye teknoloji odaklı raf sistemleri ile damga vuracak
15:55   Arefe günü sahibininden kaçan kurbanlık teke bulunarak sahibine teslim edildi
15:55   İSTANBUL-UZMANLARDAN OKUL ALIŞVERİŞİ UYARISI
15:55   İSTANBUL-MAGANDA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBEDEN SELİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -1