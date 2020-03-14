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Çavuşoğlu, Ruandalı mevkidaşı Vincent Biruta ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile telefon görüşmesi yaptı.

14.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:52
Çavuşoğlu, Ruandalı mevkidaşı Vincent Biruta ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Biruta ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

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