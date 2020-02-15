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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Münih'te görüştü.

15.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:53Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 'te görüştü.

56. Münih Güvenlik Konferansı için Münih'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la faydalı bir görüşme yaptık. Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova'da biraraya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.



Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Münih, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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