Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır.
Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır.
10.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:38
Çavuşoğlu: " ( Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bişey değil"
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır.
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