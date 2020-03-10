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Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır.

Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır.

10.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:38
Çavuşoğlu:
Çavuşoğlu: " ( Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bişey değil"

Kaynak: AA

Etiketler : Rusya, Güncel
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