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Çavuşoğlu, Slovenya'nın yeni Dışişleri Bakanı Logar'ı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile telefonda görüştü.

17.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:22
Çavuşoğlu, Slovenya'nın yeni Dışişleri Bakanı Logar'ı tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Logar'ı arayarak, yeni görevi dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya, Güncel

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