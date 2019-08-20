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Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Abde'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) desteğinin devam edeceğini belirterek, "İdlib'in statüsünün korunması ve saldırıların sona ermesi için çalışıyoruz.

20.08.2019 17:00 Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Abde'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) desteğinin devam edeceğini belirterek, " İdlib'in statüsünün korunması ve saldırıların sona ermesi için çalışıyoruz. Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Enes Abde ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.
Ziyarete ilişkin Twitter'da açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Abde ve SMDK Başkanlık Divanı Üyelerini göreve seçilmelerinden dolayı tebrik etti.
Çavuşoğlu, "Koalisyona desteğimiz devam edecek. İdlib'in statüsünün korunması ve saldırıların sona ermesi için çalışıyoruz. Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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