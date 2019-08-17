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Çavuşoğlu, Sudan halkına, Türk halkının selamlarını iletti

Çavuşoğlu, Sudan halkına, Türk halkının selamlarını ilettiSudan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan ziyareti kapsamında, Sudanlı seyyar satıcıları ziyaret etti.

17.08.2019 10:10
Çavuşoğlu, Sudan halkına, Türk halkının selamlarını iletti
Çavuşoğlu, Sudan halkına, Türk halkının selamlarını iletti
Sudan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan ziyareti kapsamında, Sudanlı seyyar satıcıları ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan ziyareti kapsamında, Sudanlı seyyar satıcıları ziyaret etti. Seyyar kahveci bir kadına, termos hediye ettikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının selamlarını getirdiğini belirten Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kardeş Sudan halkına, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aziz milletimizin selam ve sevgilerini getirdik' dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun verdiği termosu alan Sudanlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini duyunca ellerini açarak dua etti.
Çavuşoğlu, Sudan halkına, Türk halkının selamlarını iletti

Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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