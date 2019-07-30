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Mevlüt Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alınmasına ilişkin, "NATO ile bir problemimiz yok. S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor" dedi.

30.07.2019 12:32
Mevlüt Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bangkok'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu Rus medyasının, Suriye'deki durum ve NATO ilişkileri ile ilgili sorularına cevap verdi.

Suriye'deki durum hakkındaki konuşan Çavuşoğlu, "Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da iki gün sonra gerçekleştirilecek Astana toplantısına katılacağız. ABD heyetine başkanlık eden ABD Dışişlerinin Yakın Doğu İlişkileri (NEA) biriminden Anne Patterson görüşmelere katılmayacak ancak Birleşmiş Milletler (BM) orada olacak. Ondan sonra tekrar bir araya gelip İdlib ve diğerleri gibi önemli konuları görüşeceğiz. Sakin kalmalı, daha önce de görüştüğümüz ve önemli olan siyasi sürece ve anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız ve üzerinde beraber çalıştığımız komitenin kuruluşunu en kısa sürede ilan etmeliyiz" dedi.

"NATO İLE ARAMIZDA BİR PROBLEM YOK"

NATO ile Türkiye ilişkilerinin durumu hakkında sorulan soruya ise Çavuşoğlu, "NATO ile bir problemimiz yok" diyerek cevap verdi. Çavuşoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"NATO Genel Sekreteri ve yardımcısının Türkiye'nin S400 alımı ve diğer konularla ilgili açıklamalarına bakarsanız NATO ile bir problemimiz olmadığını görürsünüz. Türkiye NATO'ya birçok katkıda bulunuyor ve Türkiye bu konuda NATO ülkeler içinde ilk beşte yer alıyor. NATO'nun Aralık ayında Londra'da gerçekleştirilecek toplantısına katılacağız. S400 meselesi daha çok ABD ve Türkiye arasında bir meseledir."


Mevlüt Çavuşoğlu, Bangkok, Suriye, Politika

Kaynak: İHA

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