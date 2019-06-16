16.06.2019 18:06
Haberler»Güncel » Haber

Çavuşoğlu: "(Suriye'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz...

- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.

- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
(4)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür"Çavuşoğlu: (Suriye'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz...
Kaynak: AA
Suriye, Hatay, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:46 Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
19:45 İsrail Bahreyn Çalıştayı'na katılacak
19:42 Sakarya'da sağanak
19:42 Kuyuya düşen domuz kurtarıldı
19:42 SİVAS Öğrencilerden Sivas Valisi Ayhan'a 'Babalar Günü' sürprizi
19:41 "Sudan'da müzakerelerdeki sorun askeri sistemi dışlayan bir meclisin kurulmak istenmesi"
19:40 GÜNCELLEME - Sinop'ta motosiklet traktöre çarptı