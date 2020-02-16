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Çavuşoğlu: tek çözümün siyasi çözüm olduğunu vurguladık

Çavuşoğlu: Tek çözümün siyasi çözüm olduğunu vurguladıkAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının ardından basın mensuplarına konuştu.

16.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:03
Çavuşoğlu: Tek çözümün siyasi çözüm olduğunu vurguladık
Almanya, (DHA)- 56'ncı Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının ardından basın mensuplarına konuştu. Çavuşoğlu, "Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık" dedi.
Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Faydalı bir görüşme geçti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı da var. Burada çatışmaların durması yani ateşkesin bağlayıcı bir şekilde sağlanması, bundan sonraki siyasi süreç için önemlidir. Bundan sonra BM ve diğer uluslararası örgütlerle neler yapacağız, onları konuştuk. Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık" dedi. Çavuşoğlu, bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının İtalya'nın başkenti Roma'da olacağını söyledi.
Çavuşoğlu: tek çözümün siyasi çözüm olduğunu vurguladık

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Münih, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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