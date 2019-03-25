Çavuşoğlu: "(Trump'ın 'Golan Tepeleri Kararı) Biz Bu İmzaya Karşıyız. Bunu Kabul Etmemiz Mümkün...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararnamesini imzalamasıyla ilgili Antalya'da konuştu.<br><br>Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Trump'ın 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalaması) Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.'<br><br>Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin bir kez daha uluslararası hukuku yok saydığını, bu kararın, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacağını söyledi.