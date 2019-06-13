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Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın konuşmasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşmasıÇavuşoğlu ile Le Drian'ın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. -4-
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib
'de ateşkes iddiası) Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( TSK
'nın gözlem noktasına saldırı) Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz, devam ederse gereğini yaparız"
Kaynak: AATSK
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