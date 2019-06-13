13.06.2019 14:01
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Çavuşoğlu: "(TSK'nın gözlem noktasına saldırı) Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz"

- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Çavuşoğlu ile Le Drian'ın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Çavuşoğlu ile Le Drian'ın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. -4-
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'de ateşkes iddiası) Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( TSK'nın gözlem noktasına saldırı) Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz, devam ederse gereğini yaparız"Çavuşoğlu: (TSK'nın gözlem noktasına saldırı) Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz
Kaynak: AA
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