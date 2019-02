Çavuşoğlu: "Türkiye Artık Hem Sahada Hem Masada Güçlü"

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık hem sahada hem de masada güçlü olduğunu vurgulayarak, "Artık sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmiyoruz. Diplomasi yoluyla savunuyoruz. Dünyanın her yerindeki FETÖ yapılanmasını dağıtmak için gece gündüz çalışıyoruz. Diğer taraftan yine PKK'nın Avrupa'daki yapılanması ve faaliyetlerini sonlandırmak için, DHKP-C dahil, gece gündüz çalışıyoruz." dedi.Çavuşoğlu, Aydın'da, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Esnaf Odaları üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iş dünyası toplantısında yaptığı konuşmada, Irak'ın yeniden inşaası için 5 milyar dolarlık bir kredi taahhüdünde bulunduklarını, Türk iş adamlarının orada yatırım ve ticaret yapması, Irak'ın inşası için önemli projeleri üstlenmesi halinde bu krediyi kullanabileceğini kaydetti.Bugün terörle mücadele etmenin öncelik olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"İçeride terörle askerlerimiz, polisimiz, kahramanlarımız mücadele ederken yurt dışındaki uzantılarıyla da mücadele etmek bizim görevimizdir. Dışişleri Bakanlığı olarak hem sınırımızın ötesindeki o harekatlarımızı hem de dünyanın her yerindeki terör yuvalanmalarının dağılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Türkiye artık hem sahada hem masada güçlü. Artık sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmiyoruz. Diplomasi yoluyla savunuyoruz. Dünyanın her yerindeki FETÖ yapılanmasını dağıtmak için gece gündüz çalışıyoruz. Diğer taraftan yine PKK'nın Avrupa'daki yapılanması ve faaliyetlerini sonlandırmak için, DHKP-C dahil gece gündüz çalışıyoruz."Çavuşoğlu, yurt dışındaki soydaşların, vatandaşların bugünkü Türkiye ile gurur duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Kıbrıs milli davamız dedik, Kudüs de kutsal davamız. Kudüs'e biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Kudüs'e Türkiye sahip çıkmazsa, sahip çıkacak başka ülke ve millet yoktur. Ben bunu yaşadım, gördüm. ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra verdiğimiz mücadelede ben bunu gördüm. Cumhurbaşkanımız liderliğinde İslam zirvesinden sonra BM'ye taşıdık bunu. Ezici çoğunlukla BM'den bir karar çıkardık. O oylamadan önce Genel Kurulda konuşma yaptım. Yanımda Filistin Dışişleri Bakanı vardı, 57 ülke İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi, onu saymazsak benden başka Müslüman ülkelerden dışişleri bakanı yoktu. Bu tarihi bir oylamaydı, olması gerekirdi. ABD bir ofis kurmuşlar, buradan tüm ülkeleri arıyorlar, hem de Beyaz Saray'dan üst düzey yöneticiler. Ülkeleri tehdit ediyorlar, kimisine destek teklifinde bulunuyorlar. Bir kaç ülke bize dedi ki 'bize çok baskı yapıyorlar ama direniyoruz, sizin yanınızdayız, biz Müslüman ülke değiliz ama haksızlığa karşıyız'. Ertesi sabah o ülkelerden telefon geldi, 'dayanacak gücümüz kalmadı, çekimser oy kullanacağız'. Olabilir. Esas söylemek istediğim şu, bildiğimiz şu büyük ülkeler var ya Müslüman ülkeler, bazen de İslamın ve Müslümanların hamisiyiz diyen ülkeler var ya, o ülkelerin büyükelçileri New York'u terk etmişler, tatile gitmişler. Özrü kabahatinden büyük. Tarihi bir oylamada o büyükelçinin tatile gitmesi ayıp bir şey. Ama öğrendim ki tatil falan hikaye. ABD'den, İsrail'den korktukları için New York'u terk etmişler. Bunlar mı savunacak kutsal davalarımızı. O yüzden bizim sorumluluğumuz büyük. Sorumluluğumuz büyükse daha büyük, daha güçlü olmamız lazım. Hedeflerimize ulaşmak için güçlü olmamız, çok çalışmamız lazım."Kurucularından olduğu partisinde 17 yılda çeşitli kademelerde görev yaptığını aktaran Çavuşoğlu, uyumadıkları zamanın hepsinde siyaset yaptıklarını, milletvekili olduğu Antalya'yı hiçbir zaman ihmal etmediğini, Antalya, Muğla ve Aydın gibi illerin kalkınmasının ülkenin çok daha hızlı büyümesi olduğunu, bu illere yapılan 1 liralık yatırımın ülke ekonomisine 10 lira olarak döndüğünü ifade etti.Aydın'a devlet olarak eski parayla 24 katrilyonluk yatırım yaptıklarını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gelecek 5 yıl için açıkladığı projelerin değerinin 20 milyar olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu paranın bir çok ülkenin yıllık bütçesinden fazla rakam olduğunu belirtti."İş bilenin kılıç kuşananın" diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Bunu neden söylüyorum. CHP belediyeleri yatırım yapmıyor, hiçbir iş yapmıyor. Muğla'da da öyle. 'Ankara bize para göndermiyor' Ne demek para göndermiyor. Antalya'ya ne kadar gönderiyorsa Muğla'ya da o kadar gönderiyor. Ayrım yok. Sen bunları nasıl değerlendiriyorsun. 'Efendim elektriği indirin ki ben de suya indirim yapayım. Antalya'da bırakın belediyedeki su indirimlerini biz gelmeden 2009-2014 arası en pahalı su Antalya'daydı. Şimdi en uygun en ucuz yerlerden biri. Bırakın halkın içme suyunu bugün çiftçinin sulama suyundaki elektriği bedavaya getirdi Menderes Türel. Neden biliyor musunuz? Güneş enerjisi yaptı kurdu panelleri elektriği bedavaya getirdi.Bunlar işi bilmeyen, böyle bir derdi olmayan çaresiz zavallı insanların bahaneleridir. Ben biliyorum ve yaşıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları son 18 seneden beri hiçbir belediye arasında ayrım yapmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız 'sakın ha sakın illerdeki belediyeler arasında ayrım yapmayın. Bizden olsa da olmasa da o belediyeleri halk seçmiştir onlar da halkımıza hizmet edecektir. size gelen projelere destek verin' diyor."Geçen gün AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'yle yürüdüklerini, onlarca CHP'linin gelip "Yetti artık kendi partimiz diye verdik ama hep bizi enayi yerine koydular. Vallahi size oy vereceğiz" dediklerini, CHP'lilerin partilerinden bıktığını, Muğla'da da Çankaya'da da aynı şeyi gördüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Esasen yerel yönetimlerde parti ön planda olabilir ama şehri yönetecek insanlara oy vermek lazım. Ehil insanlara oy vermek lazım. En kötü şey bir insanın o belediye başkanına yine hizmet yapmayacağını bildiği halde sırf parti alışkanlığından dolayı eli başka yere gidemeyeceğinden dolayı oy vermek zorunda kalmasıdır. Üzüle üzüle veriyor." ifadelerini kullandı.Termal ve sağlık turizmiTurizmde özellikle termal, spor, sağlık ile deniz kum güneş turizmin birleştirildiği takdirde daha iyi kazanç sağlanacağını vurgulayan Çavuşoğlu, 2023 için 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefinde 45 milyon turiste ulaştıklarını, şu anda biraz aşağıda olan gelirin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.Termal ve diğer alanlardaki turizmin geliştirilmesi halinde 2023 yılında sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar para kazanılabileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, tüm cari açığın buradan giderilebileceğine işaret etti. Çavuşoğlu, 2017'de sağlık turizminden 7,5 milyar dolar gelir elde edildiği bilgisini verdi.Büyükelçiler Konferansı Aydın'da yapılacakAydın'ın spor turizminde 12 ay boyunca önemli bir destinasyon olabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl Kurtuluş Savaşı'nın başlamasının 100. yılı nedeniyle 1,5 gününü Samsun'da yapacakları Büyükelçiler Konferansını gelecek yıl Aydın'da yapabileceklerini kaydetti.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mustafa Savaş'ın, ilçelerde de Cumhur İttifakı adaylarının seçilmesi halinde kentin ihya olacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olan 3 ismi belediye başkanlığı için görevlendirdiğini, bunların İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Özhaseki, Aydın'dan da Mustafa Savaş olduğunu belirtti.Bunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'a verdiği önemi gösterdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Ankara'da kolay kolay bir sandalyeyi kaybetmek istemez bir genel başkan. Çünkü tam bıçak sırtı. Bakanlar Kurulundan 4 arkadaşımız ben dahil Meclisten ayrılarak bakan olabildik. Belki benden de daha iyi olabilecek arkadaşlar vardı ama Meclis aritmetiği bu. Cumhurbaşkanımızın takdiri, ben onun geçmişteki ve gelecekteki kararlarını sorgulamak adına söylemiyorum. Mecliste hassas bir denge var, bu durumda kolay kolay bir milletvekilini aday göstermezdi, ikinin dışında. Mustafa Bey'i de bu sebeple aday gösterdi ve bence de çok isabetli oldu. Aydın'ın geleceği için önemli bir karar alınmış oldu ama asıl kararı siz vereceksiniz 31 Mart'ta." diye konuştu."Yenikapı ruhuna CHP kaç gün dayanabildi"AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'nı seçimler için kurmadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Yenikapı ruhuna CHP kaç gün dayanabildi. Yenikapı'ya çıktı, önce 'gelmeyeceğim' dedi, sonra yaptığı konuşmada niyetinin ne olduğunu belli etti. Neredeyse bizleri suçları ilan edecekti. Biz bu ittifakı sadece bu seçimler için kurmadık. Bu ittifak sayesinde anayasa değişikliği yaptık ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirdik." dedi.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi gelecek hedeflerine ulaştırmak için Cumhur İttifakı'nı kurduklarını belirterek, "Zillet ittifakının içinde HDP var mı, var. HDP, PKK'nın izni olmadan bir adım atabilir mi, PKK'nın güdümünde bir parti mi? Mecliste bütçe görüşmelerinde de söyledim, 'Siz PKK'nın talimatı olmadan bir kelime edemezsiniz." dedi.FETÖ bu işin oyun kurucusu"PKK'nın doğrudan HDP'nin içinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Vatanını, milletini seven Aydınlı kardeşlerimiz, yörük, yiğit kardeşlerimiz böyle bir ittifaka oy verir mi? PKK'nın içinde olduğu bir ittifaka oy verir mi? Bırakın PKK'yı Türkiye'de ne kadar bölücü varsa o ittifakın içinde. Partilere ilaveten Türkiye'de ne kadar bölücü, ne kadar hain, ne kadar terör örgütü varsa o ittifakın içinde. PKK'sı, YPG'si, DHKP/C'si, TİKKO'su ne kadar terör örgütü varsa karşıdaki zillet ittifakın içindedir. Zaten FETÖ bu işin oyun kurucusu. Bu işin koordinasyonunu FETÖ yapıyor."Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın her adayının arkasında olduklarını, 31 Mart'ta Aydın'dan güzel haberler beklediklerini, kenti turizmde ve her alanda hak ettiği yere getireceklerine inandığını söyledi.AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise 31 Mart akşamı Aydın'da destan yazacaklarını, bu destanı tüm Türkiye'nin konuşacağını ifade etti.Toplantıya, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile MHP İl Başkanı Burak Pehlivan da katıldı.(Bitti)