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Çavuşoğlu: "Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda nihai mutabakat için iş birliğine devam ettiğini belirterek, "Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz.

17.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:48Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve 'nın konusunda nihai mutabakat için iş birliğine devam ettiğini belirterek, " sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, İdlib'de son dönem yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
İdlib konusunda atılması gereken çok sayıda adım olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor. Bu konudaki son yanıtı, heyetimizin Moskova'da gerçekleştireceği görüşmeden sonra öğreneceksiniz. Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, Moskova'da heyetler arası görüşmelerin ardından, ilave toplantı yapılmasına gerek olup olmadığının değerlendirileceğini ifade etti.

Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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