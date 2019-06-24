24.06.2019 16:53
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Çavuşoğlu: Türkiye'ye kimse talimat veremez, biz S-400'ü aldık

Çavuşoğlu: Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerle ilgili yaşanan krize değinerek "Türkiye özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye'ye kimse talimat veremez. Hangi yaptırım olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , S-400'lerle ilgili yaşanan krize değinerek, " Türkiye özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye'ye kimse talimat veremez. Hangi yaptırım olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık" diye konuştu.

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Türkiye, ABD'nin bir ürünü 'al' dediğinde alacak, 'Alma' dediğinde almayacak bir ülke değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin bu konuda duruşu gayet açık ve nettir." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com
Mevlüt Çavuşoğlu , Türkiye , Dünya

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