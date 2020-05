Çavuşoğlu: "Türkiye, yeni dönemin en güçlü devleti olacaktır"

Kaynak: İHA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Hiç şüphesiz Türkiye , yeni dönemin en güçlü devletlerinden biri olacak, her bir vatandaşı da güçlü ve saygın bir devletin, onurlu bir ferdi olarak geleceğe daha emin bakacaktır" dedi.Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu bir mesaj yayınlayarak Türk İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'ni tebrik etti.Korona virüs salgını sebebiyle Türk Milleti'nin büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan Hakan Çavuşoğlu, "Dünyanın önemli değişimlere sahne olduğu bir dönemdeyiz. Korona salgını sebebiyle küçük bir virüsün dahi dünyada alt üst olmasına sebebiyet verdiği, büyük devletlere diz çöktürdüğü, devasa kurumları teslim aldığı ve insanların da yaşam tarzı ile alışkanlıklarını değiştirebildiğini gördük. Bu süreçte büyük devlet olarak addedilen kimi devletlerin, hastane koridorlarından sokak aralarına, morgların kapılarından hastane bahçelerine kadar yansıyan görüntülerde çaresizliklerine şahit olduk. Bu yürek burkan manzara karşısında, insanı merkezine almayan hiçbir sistemin kıymeti harbiyesi olmadığını bir kez daha anladık. Türkiye tarihinden tevarüs ettiği, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her alanda olduğu gibi özellikle sağlık alanında yaptığı alt yapı yatırımları sayesinde ve sağlık çalışanlarımızın insanüstü gayretleri ile hepimize büyük bir ülkenin onurlu birer vatandaşı olmanın haklı gururunu yaşatmıştır" dedi.Büyük bir operasyonla yurt dışındaki binlerce vatandaşını memlekete getiren Türkiye'nin dünya tarafından gıpta ile izlendiğini ifade eden Hakan Çavuşoğlu, "Her zaman olduğu gibi, 'veren el alan elden üstündür' inancının hamiliğini yapan Türkiye, başta ABD, İngiltere, İtalya, İspanya ve daha birçok ülkeye gönderdiği tıbbi malzeme desteği ile en azılı Türkiye düşmanlarının bile yüreğini yumuşatmıştır. Türkiye bu süreçte doğabilecek mağduriyetleri gidermek için gereken tedbirleri ivedilikle hayata geçirmiş, devreye soktuğu destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımıza ayni ve nakdi desteklerde bulunmuş, sanayicimizin, esnafımızın ve çalışanlarımızın mağduriyetini önlemek için çok sayıda destek kalemi kullanım imkanına sunulmuştur. Hükümetimizin aldığı tedbirler ve verdiği destekler yanında 'biz bize yeteriz Türkiye' kampanyasına milletimizin gönülden verdiği katkı ve destek, devlet millet kaynaşmasının en güzel tezahürü olmuş, milletleri millet yapan tasada ve sevinçte de birlikte olma hasleti tüm gönüllere nakş olunmuştur. Bundan sonra uluslararası sistem, devletlerarası ilişkiler ve insanlık başka bir düzlemde yol almaya devam edecektir. Hiç şüphesiz Türkiye, yeni dönemin en güçlü devletlerinden biri olacak, her bir vatandaşı da güçlü ve saygın bir devletin, onurlu bir ferdi olarak geleceğe daha emin bakacaktır" diye konuştu.Tüm İslam aleminin ramazan bayramını kutlayan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, bayramın tüm hanelere, Türkiye'ye ve İslam dünyasına huzur, saadet, sağlık ve esenlik getirmesini diledi. - BURSA