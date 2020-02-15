Haberler » Politika » Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü - Haberler

Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.

15.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:58Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 56. Güvenlik Konferansı'nda Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu yıl 56.'sı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan Çavuşoğlu, gün içinde Antalya Diplomasi Tanıtımı Yan Etkinliğine katılmış ve 'Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf' başlıklı panelde konuşma yapmıştı. - MÜNİH

Mevlüt Çavuşoğlu, Petro Poroşenko, Ukrayna, Münih, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 01:17:29