Çavuşoğlu: "Ülkemizde bulunan 1700'den fazla Cezayir vatandaşını yarın ülkelerine gönderiyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı COVID-19 salgını nedeniyle İttifak tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
02.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı COVID-19 salgını nedeniyle İttifak tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel