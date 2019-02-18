Çavuşoğlu ve Çerçesov, Antalyaspor-Medipol Başakşehir Maçını Birlikte İzledi

- Stattaki seyircilerden detay</br>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov'un sohbeti</br>Stanislav Çerçesov'un çay içmesi</br>Çavuşoğlu ve Çerçesov'un tribüne gelişleri</br>Çavuşoğlu ve Çerçesov'un beraber maç izlemeleri ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov birlikte izledi.