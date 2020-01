Çavuşoğlu ve lavrov'dan ortak basın toplantısı

Kamera Güven USTA İstanbul DHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İki lider Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor dedi.Haliç kongre Merkezi'ndeki ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşme gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, 'Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı. İdlib'te ateşkes başta olmak üzere, Suriye'deki iş birliğimiz, ABD-İran geriliminin azaltılmasıyla ilgili neler yapabileceğimiz, elbette Irak ve nihayetinde de Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Özellikle Libya'da ateşkesin sağlanması konusunda Rus ortaklarımızla epeydir çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi daha önce bir heyetimiz Moskova'ya giderek Rus karşıtlarıyla bu anlamda görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Bugünkü görüşmenin neticesi olarak bir ortak açıklamayı biraz sonra sizlere dağıtacağız. Özelikle Libya'da ateşkesle ilgili şunu vurgulamak isterim; bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar ve ateşkesin sağlanması, kalıcı bir barışın Libya'da tesis edilmesi konusunda hem ortağımız Rusya ile hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çabalarımız esasen Berlin sürecinin de başarıyla tamamlanması ve Libya'ya barış ve huzurun gelmesi için katkı sağlamaktadır. Bundan sonra da sağlayacaktır dedi.'İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN DEVAMI VE PEKİŞTİRİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ ADIMI ATAMAYA HAZIR OLDUKLARINI BEYAN ETTİLERArdından söz alan Sergey Lavrov da ortak mutabakat metnin paylaşılacağına dikkat çekti. Lavrov, 'Devlet başkanlarımız arasında çok verimli ve yapıcı ikili görüşme gerçekleşmiştir. Ortak bildiriyi sizinle paylaşacağız, ben buradan birkaç hususa değinmek istiyorum. Devlet başkanlarımız çok yönlü ikili ilişkilerimizin devamı ve pekiştirilmesi için her türlü adımı atamaya hazır olduklarını beyan ettiler. Uluslararası gündeme gelince; Basra Körezi'nde oluşmuş gerginlik, gerginliğin temel sebeplerinde ABD'nin uygulamış olduğu orantısız ve haksız güç kullanımı ve bunun neticesinde Irak topraklarında İran vatandaşlarının ölmesine sebebiyet verilmiştir. Başlarında Süleymani' Son günlerde özellikle tırmanış gösteren bu Basra Körfezi'ndeki gerginlikle alakalı olarak her iki devlet başkanımız tamamen barışçıl yoldan, çok hızlı bir şekilde tüm mevcut sorunlara çözüm bulunması için mutabakat sağlamışlardır. Suriye konusuna gelince; iki devlet başkanımız Suriye'de çözüm bulunması, tamamen ateşkesin sağlanması ve Astana sürecinde ilerleyen hususların hayata geçirilmesi için bir ortak çalışmayı devam ettireceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libya konusunda da bir yol haritası çizilmiş oldu. Özellikle vurgulamak istediğim husus hem Sayın Putin hem Sayın Erdoğan, Libya'daki bütün taraflara çağrıda bulunarak kati ve koşulsuz ateşkesin cumartesiyi pazara bağlayan gecede yani pazar saat 00.00'da ateşkesin uygulanması için çağrı yapmıştır. Libya sorunun çözümünde Berlin sürecinin devam ettirilmesinin önemi vurgulanmıştır. İki devlet başkanımız Libya çözüm sürecinde gerekli tüm tarafların katılımı ayrıca komşu ülkelerinde katılımının önemli olduğunu vurgulamıştır. Libya sorunu ile ilgili bahse konu çözümlerin sağlanması için hem savunma bakanlarına hem de bizlere dışişleri bakanlarına temasların devamı için gerekli talimatlar verilmiştir şeklinde konuştu.