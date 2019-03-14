Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye'yi Anlatan Minyatür Panoların Açılışını Yaptı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu</a>, NATO Genel Sekreteri <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/jens-stoltenberg/' title='Jens Stoltenberg'>Jens Stoltenberg</a> ile <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin NATO Daimi Temsilciliğinde Türkiye'yi anlatan çini minyatür panoların açılışını yaptı.<br><br>Belçika'da düzenlenen Suriye konulu 3'üncü <a class='keyword' href='/bruksel/' title='Brüksel'>Brüksel</a> Konferansı'na katılmak amacı ile başkent Brüksel'de bulunan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-2186/' title='Dışişleri Bakanı'>Dışişleri Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mevlut-cavusoglu/' title='Mevlüt Çavuşoğlu'>Mevlüt Çavuşoğlu</a>, NATO Genel Sekreteri <a class='keyword' href='/jens-stoltenberg/' title='Jens Stoltenberg'>Jens Stoltenberg</a> ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde Türkiye'nin dört bir yanını anlatan çini minyatür panoların açılışını yaptı. - BRÜKSEL