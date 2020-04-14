Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı (4)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katılması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı .
14.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:54
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19'un İdlib'deki durumu daha kötüleştirdiğine işaret ederek, "uluslararası toplum harekete geçmeli" çağrısı yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Atlantik Konseyi, Güncel