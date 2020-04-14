Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katılması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı . (5)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19'un İdlib'deki durumu daha kötüleştirdiğine işaret ederek, "uluslararası toplum harekete geçmeli" çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı."