Çavuşoğlu, videokonferansla düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez sanal ortamda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
02.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez sanal ortamda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çavuşoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün İttifak tarihinde ilk kez videokonferans yöntemiyle düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecek.
Öncelikli gündem maddesi Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve dayanışma olan toplantıda, Afganistan ve Irak'taki durumla NATO'nun siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere İttifakın gündeminde bulunan konuların da ele alınacağı kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çavuşoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün İttifak tarihinde ilk kez videokonferans yöntemiyle düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecek.
Öncelikli gündem maddesi Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve dayanışma olan toplantıda, Afganistan ve Irak'taki durumla NATO'nun siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere İttifakın gündeminde bulunan konuların da ele alınacağı kaydedildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel