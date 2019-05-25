25.05.2019 22:04
»»

Çavuşoğlu: "YSK kararı bir yüksek mahkeme kararıdır. Herkesin buna uyması gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katıldı.
(1)
"Yüksek Seçim Kurulu kararı bir mahkeme kararıdır. Yüksek mahkeme kararıdır. Buna da herkesin buna uyması gerekiyor. Dışarıda bazı yorumlara bakıyorum. Bu yorumların bir çoğu esasen sosyal demokratların özellikle CHP ile dayanışma göstermek için yaptığını anlıyoruz ve onların yüzüne yüzüne doğrudan bu ikiyüzlülüklerini de söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz" Çavuşoğlu: YSK kararı bir yüksek mahkeme kararıdır. Herkesin buna uyması gerekiyor Yüksek Seçim Kurulu, Mevlüt Çavuşoğlu, MHP, Güncel
Kaynak: AA