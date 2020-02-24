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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü! İkili görüşmede koronavirüs salgınını ve depremi konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile koronavirüs salgınını ve deprem konularını telefonda görüştü. Zarif ayrıca İran'daki depremden etkilenerek Van'da hayatını kaybedenler için de başsağlığı diledi.

24.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:35Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü! İkili görüşmede koronavirüs salgınını ve depremi konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile koronavirüs salgını ve deprem konularını telefonda görüştü.
Zarif, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen 'da hayatını kaybedenler için Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.
İki diplomat görüşmede, özellikle İran'da etkisini artıran koronavirüs salgınını ele aldı.

İRAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU ARTIYOR

İran'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu. İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı. Öte yandan Türk Hava Yolları, İran'a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat'a kadar durdurma kararı aldı.

KOSOVA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA VAN İÇİN TAZİYEDE BULUNDU

Diğer yandan, Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca da Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. Van'da hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen Konjufca, dayanışma mesajını iletti.



Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Van, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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