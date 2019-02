Çavuşoğlu: "Zillet İttifakının İçinde Hangi Teröristi Ararsan Var"

Kaynak: İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisinin açılışını gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Millet ittifakının içerisinde PKK var, KCK var, YPG var, FETÖ var, Tikko var, DHKP-C var. Ne kadar hain terörist varsa bu ittifakta var. Bu ittifakın yanında vatanın seven insanlar olmaz olmayacaktır" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Seçim Ofisi açılışına katıldı. Cuma namazını Merkez Camii'nde kılan Çavuşoğlu, esnafı ziyaret ederek Cumhuriyet Meydanı'ndaki seçim ofisinin önüne geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarının hazır bulunduğu açılış törenine vatandaşın ilgisi yoğun oldu.Çavuşoğlu, açılış töreninde verdikleri sözleri yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını söyledi. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yaptığı hizmetlerle de gurur duyduklarını belirten Çavuşoğlu, Gazipaşalılardan bir kez daha destek istediklerini söyledi.Gazipaşa'da sadece MHP ve AK Partililerden oy istemediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Tüm Antalya'da olduğu gibi CHP'li kardeşlerimizden de, diğer partililere oy vermiş kardeşlerimizden oy bekliyoruz, destek istiyoruz. Çünkü onlar Adil Çelik ve Menders Türel'in ne yaptığını gördü. Çünkü Antalya'daki ve Gazipaşa'daki kardeşlerimiz cumhuriyetçidir. Atatürk'ün ilkelerinde olduğu gibi milliyetçidir. O yüzden CHP'li kardeşlerimiz içinde PKK'nın olduğu terör örgütü olduğu, onun uzantısının olduğu bir ittifaka oy verir mi? Vermez. Gazipaşa'dan her şeyin iyisi çıkar ama hain çıkmaz, bölücü çıkmaz" dedi."Vatanını seven insanlar bunların yanında olmaz, olmayacaktır"Zillet ittifakı içinde siyasi partilerin dışında terör örgütlerinin de yer aldığına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Siyasi partilerin görüşlerine saygı duyuyoruz ama bu partilerin dışında Türkiye'de ne kadar terör örgütü varsa bu ittifakın içindedir. Doğru mu? Ne kadar bölücü varsa, hain varsa bu ittifakın içinde. Böyle bir ittifaka oy verir mi Gazipaşalılar, Antalyalılar? Böyle bir ihanetin içinde olur muyuz? Olmayız. O yüzden bu seçimde daha çok çalışacaksınız. Bunların sırtını dayadıkları hainleri, PKK'lıları, YPK'lileri, KCK'lıları, hepsini inlerine, çukurlarına nasıl gömdüysek, vatandaşlarımızda onları sandığa, yerin dibine gömecektir. Bu ittifakın içinde PKK var, KCK var, YPG var, FETÖ var, Tikko var, DHKP-C var, ne kadar hain terörist varsa bu ittifakın yanında. Vatanın seven insanlar bunların yanında olmaz, olmayacaktır. O yüzden çok çalışacağız. Bizim için Gazipaşa'da Adil Çelik ne ise Alanya'da Adem Murat Yücel odur. Bize güç verin ki şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde daha güçlü dalgalandıralım. Bize güç verin ki sahada güçlü olduğumuz kadar masada da güçlü olalım. Yeri geldiğinde diplomaside güçlü olalım yerine geldiğinde masada yumruğumuzu güçlü vuralım" diye konuştu.Son günlerde tarım ürünleri üzerinde oynanan oyunlara da değinen Çavuşoğlu şunları söyledi:"Son günlerde çiftçilerimiz üzerinde rant elde etmek isteyenleri gördük. Bizim amacımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın amacı bir çiftçiyi korumaktır, iki tüketiciyi korumaktır. Burada hedef çiftçi değildir. Çiftçi olmadan Türkiye olmaz. Çiftçi olmadan tüketici olmaz ama tüketici olmadan da bizim ürettiğimiz ürünleri kim tüketecek. Bizim derdimiz şudur. Burada 3 liraya satılan ürün Antalya dışına çıkınca İstanbul'a varınca tüketicinin 9 lira olarak ödediği bir ürün oluyor. Aradaki 6 lirayı kim yiyor. Çiftçinin cebine giriyor mu? O zaman o 6 lirayı kim yiyor? Rantçılar. Bizim de derdimiz o rantı kesmektir. Aynı zamanda tanzimin de amacı budur ve burada çiftçi ve tüketici konusunda rant elde etmek isteyen o keneler var ya onları temizlemeye çalışıyoruz. Ama bir gerçek var ki bir çiftçi çocuğu Dışişleri Bakanı olarak söylüyorum ki çiftçilerimizin girdileri fahiş derece artmıştır. Gübre fiyatları, ilaç, yem fiyatları artmıştır. Dolar düştüğü halde rantçılar bunları düşürmemişlerdir. Gübrede KDV'yi sıfırlamamıza rağmen bu çiftçiye yansıtılmamıştır. Şimdi buna çare buluyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım Bakanlığıyla çalışmalar yapıyoruz. Bunun içinde belediyeler de olacak ve çiftçilerimizi bu ağır yükten kurtarmak boynumuzun borcudur. Girdi maliyetlerini azaltacağız inşallah. Her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yurt dışına ihracat engellerini bir bir kaldırdık. Bunları neden, niye söyledim? Çünkü çiftçi üzerinden seçim öncesi rant elde etmek isteyenler var ama bizim kadar bugüne kadar çiftçiye destek veren olmadı.""Gazipaşa'da turistik tesislerin inşaatları yakında başlar"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise artık yollarına daha güçlü devam ettiklerini söyledi. Milletini, vatanı seven insanların bir araya geldiği Cumhur İttifakı'nı, Gazipaşa ve Antalya ile taçlandırdıklarını anlatan Türel, "Geçmişte diğer siyasi partilere oy vermiş, gönül vermiş herkesi kucaklayarak Gazipaşa ve Antalya'nın kazanması için göreve davet ediyoruz. Gazipaşa'da alt ve üst yapıda önemli çalışmalar yaptık. Arık bunu vizyon projelerimizle taçlandırıyoruz. Antalya'nın tamamında 359 proje içerisinde 70 bin kardeşimize iş imkanı var. Gazipaşa'da turistik tesislerin inşaatları yakında başlar. Bu yatırımlarla ilgili Adil Başkan'la el ele verdik. İmar plan çalışmalarını tamamladık. İşsizlik yatırımla çözülür. Yarın bir tek tesisin içinde bin kardeşimiz AŞ sahibi olacak. Verdiği sözlerini yerine getiren özgüvenle söylüyoruz. Söz verdiysek yaparız. Yerine getiremediğimiz sözleri de vermeyiz" diye konuştu.Konuşmaların ardından seçim ofisinin kurdelesi kesildi. Seçim ofisini inceleyen Çavuşoğlu, burada bir aracın bagajında kendisini görmek isteyen yürüme engelli bir kadının yanına giderek yakından ilgilendi. - ANTALYA