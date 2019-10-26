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Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında Türk muhabirin sorusu karşısında zorlandığı gözlenen ve bir süre bekleyen Alman mevkidaşına "Hadi cevap ver" der gibi el işareti yaptı.

26.10.2019 14:55

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bugün Ankara'da bir görüşme yaptı. Randevunun ardından iki bakan kameralar karşısına geçti.

TÜRK MUHABİRDEN ZOR SORULAR

İkili kısa bir açıklama yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu esnada Türk muhabirlerden biri, Almanya Dışişleri Bakanı'na "Güvenli Bölge için finansman desteği verdiniz mi, dörtlü görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır illerini tavsiye etti. Yer noktasında bir karara varılmış mıdır, Yabancı DEAŞ'lılar konusunda Almanya kendi vatandaşları olan DEAŞ'lıları geri almayı düşünüyor mu?" sorularını yönetti.

BEKLEYİNCE ÇAVUŞOĞLU MÜDAHALE ETTİ

Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan Almanya Dışişleri Bakanı'na Mevlüt Çavuşoğlu müdahale etti. Mevkidaşına dönen Çavuşoğlu, "Hadi cevap ver" der gibi el işareti yaptı.

NET CEVAP VERMEDİ

Çavuşoğlu'nun uyarısı sonrası konuşmaya başlayan Almanya Dışişleri Bakanı, kendisine yöneltilen sorulara net bir cevap vermekten kaçındı.

Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Politika, Güncel


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